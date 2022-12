Gianluca Vialli | condizioni stazionarie | la famiglia sceglie la privacy

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ledisono stazionari. L’ex attaccante di Sampdoria e Nazionale è ricoverato a Londra per il riaffacciarsi del tumore al pancreas diagnosticatagli nel 2017 ., capo delegazione della Nazionale, aveva annunciato lo scorso 14 dicembre di dover sospendere il lavoro su consiglio medico. Non ci sono altre informazione perché l’ex calciatore è protetto dalla suae dallo staff della clinica che non fanno trapelare indiscrezioni. La preoccupazione nel mondo dello sport (e non solo) continua ad essere molto alta perché il quadro clinico dell’ex calciatore è molto complicato: le cure a cui è sottoposto comportano implicazioni fisiche non di poco conto., alcuni mesi fa, rilasciò un’intervista davvero toccante con Alessandro Cattelan: “Io ho paura ...

Le parole di Javier Zanetti su: "Un augurio di grande forza in questo momento di difficoltà.è un guerriero" Tramite La Gazzetta dello Sport, il vice presidente dell'Inter, Javier Zanetti ha voluto mostrare ...Lascia una figlia, come sta: l'ex calciatore resta grave. La sorella e Massimo Mauro gli fanno visita in ospedale Non sarebbe in immediato pericolo di vita Gianluca Vialli. La madre rientrata da Londra Le condizioni di Gianluca Vialli lasciano con il fiato sospeso il mondo del calcio e non solo. Tra i tanti messaggi raccolti da La Gazzetta dello Sport c'è… Leggi ...C'è molta apprensione intorno al nome di Gianluca Vialli negli ultimi giorni, ma con lui c'è sua moglie. Ecco chi è e cosa fa nella vita.