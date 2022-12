Gianluca Di Marzio | #Calciomercato | #Genoa | vicino il ritorno di Domenico #Criscito …

fcinter1908

Stando a quanto riportato anche dal giornalistaDia complicare i piani rossoneri c'è soprattutto la multa che il giocatore deve versare allo Sporting Lisbona ed in questo momento, ...Cresce la fiducia in casa Hellas Verona per il ritorno di Fabio Borini. Le ultime sulla trattativa per l'attaccante Secondo quanto riportato daDi, è sempre piaciuto vicino il ritorno di Fabio Borini all'Hellas Verona. Il club gialloblù è infatti fiducioso di riportare in Italia l'attaccante classe 1991. Quello che manca per ... Di Marzio: “Pressing Portogallo per Mourinho, risposta a breve: lo scenario” Il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha aggiornato la situazione relativa al rinnovo del portoghese. Gianluca Di Marzio a Sky Sport 24 ha parlato dell’incidenza della multa dovuta allo Sporti ...Calciomercato Roma: il Portogallo insiste per Mourinho. Ipotesi doppio incarico viva, ma serve l'autorizzazione della società giallorossa ...