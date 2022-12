Giaele litiga con Antonino e fa “indispettire” Micol e Oriana | Antonella e Donnamaria la consolano

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ieri sera nella Casa del Grande Fratello Vip, apparentemente, hanno messo fine alla loro amicizia. La De Donà è scoppiata in lacrime mentre Spinalbese ha “minacciato” anchedi vuotare il sacco.cone si “sfoga” cone EdoardoDe Donà ha pianto per tutta sera e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.