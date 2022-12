Giachetti contro M5S e Conte | “Siete dei miserabili”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 22 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Potete essere definiti politicamente con un solo termine,dei”. Il deputato del Terzo Polo Roberto, segretario e componente dell’Ufficio di presidenza, attacca il M5S “da Giuseppe” in giù in relazione alla decisione di non aumentare le indennità parlamentari fino al 2025, senza agganciarle agli stipendi dei primi magistrati di Cassazione. La decisione, come avviene dal 2006, è stata presa all’unanimità prima dal Collegio dei questori e poi ieri dall’Ufficio di presidenza. Averla rivendicata come frutto di una propria battaglia da parte del deputato questore M5S Filippo Scerra e poi del leader del Movimento Giuseppe, è stato un comportamento da “”, dice. L'articolo proviene da Sbircia la ...