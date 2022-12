GFVip | Scontro di fuoco tra Oriana e Dana | le due quasi alle mani VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ancora un nuovotra. La nuova arrivata di certo subito si è fatta conoscere per il suo bel caratterino fumantino e dal web infatti sono nate già le prime polemiche. In tanti vedono nella new entry troppa aggressività e questo non piace affatto, visti i precedenti con Marco Bellavia. L’ultimoL'articolo proviene da KontroKultura.