GF Vip | Dana Saber semina il panico in casa | i concorrenti hanno paura | cosa è successo

(Di giovedì 22 dicembre 2022) L’ingresso diha generato molto sgomento nelladel GF Vip. La ragazza, infatti, non ha neppure fatto in tempo ad ambientarsi, che già sta dando luogo a comportamenti piuttosto irritanti nei riguardi di alcuni coinquilini. Si può dire che, in poche ore, la giovane abbia litigato praticamente con tutti i suoi compagni L'articolo proviene da KontroKultura.

Grande Fratello

A poche ore dal suo ingresso nella casa del GFSaber ha già finito per litigare con la maggior parte delle concorrenti e, nelle ultime ore, ha avuto una lite infuocata anche con Patrizia Rossetti a causa delle pulizie degli spazi comuni. ...A poche ore dal suo ingresso al GFSaber è risucita a litigare già con quasi tutte le concorrenti presenti nella casa del reality show e infine ha avuto uno scontro infuocato con Oriana Marzoli.Saber contro Oriana ... Scintille tra Dana Saber e Nicole Murgia - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Pesante discussione tra Dana Saber e Oriana Marzoli: le due non sembrano poter andare d’accordo Dana Saber non è di certo entrata in punta di ...Dana è davvero una scheggia impazzita ha litigato con tutti ma con Oriana è stata molto offensiva Non è passato di certo inosservato l’ingresso nella casa del Grande Fratello VIP 7 di Dana Saber. Ieri ...