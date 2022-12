GF Vip | Dana indecente con Oriana | «Il tuo c*lo è sporco | non te lo leccherò mai Sei sporca e volgare!» – Video

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 22 dicembre 2022)vs- US Endemol Shine Nella casa del Grande Fratello Vip è entrata una scheggia impazzita:Saber. In meno di quarantotto ore, la nuova concorrente è riuscita infatti a litigare non solo con Patrizia Rossetti e Nicole Murgia, ma anche con Milena Miconi, Micol Incorvaia eMarzoli. E proprio con quest’ultima ha dato il peggio di sé. Anche grazie a qualche chiacchiera di troppo con Antonella Fiordelisi, da tempo in guerra con le altre donne della casa,si è convinta del fatto che le sue compagne di avventura non facciano altre che sparlare di lei. Un pensiero che ha rivolto prima alla Miconi, che ha apostrofato come una persona cattiva perché le ha dato inavvertitamente della ’sorda’ pur essendo a conoscenza di un suo problema d’udito, per poi passare alla Incorvaia. ...