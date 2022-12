Gf Vip | Antonino Spinalbese sbotta contro Oriana e Giaele | «Finora sono stato zitto | ma se parlo»

TGCOM

...tutti i maschi nella casa del "GF", seminando scompiglio anche tra le fila delle donne. Oriana inizialmente aveva orientato le sue mire su due compagni di avventura: Daniele Dal Moro e......ha dedicato la copertina ai concorrenti della settima edizione del Grande Fratello, che hanno aperto il loro cuore e rivelato qual è stato il Natale che ricordano con maggiore affetto .... "Grande Fratello Vip" Giaele in lacrime per la rottura con Antonino: "Ha messo un punto anche con me" Mentre Antonino Spinalbese continua ad essere al centro dell’attenzione per i suoi travagliati flirt, nella Casa più spiata d’Italia ...Indiscrezione attorno alla neo concorrente Dana Saber lanciata da Amedeo Venza secondo cui la modella farebbe tutt'altro lavoro.