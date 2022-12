Gf Vip 7 | urla fuori dalla Casa contro Antonella Fiordalisi ed Edoardo Donnamaria | le reazioni

Leggi su isaechia

(Di giovedì 22 dicembre 2022)Fiordelisi sta pian piano perdendo il forte sostegno iniziale del pubblico del Grande Fratello Vip 7. Se le prime settimane gli appassionati del game show l’hanno decretata preferita del pubblico, dalle ultime puntate è emerso che avrebbe poche possibilità di uscire indenne da un televoto. Tant’è che, come nella ventitreesima puntata, ha avuto bisogno dell’ immunità di Sonia Bruganelli per non finire in nomination. Purtroppo in quella successiva non ha avuto il medesimo privilegio, anche se non può rischiare di essere eliminata. Rischierebbe, però, di dover assistere all’annuncio che la preferita del pubblico sia la sua rivale Oriana Marzoli, facendole realizzare che il consenso dei telespettatori è ormai scemato definitivamente. Anche se, come la stessaha tenuto spesso a precisare, sta continuando a ricevere aerei di supporto da ...