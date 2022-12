GF Vip 7 | una concorrente ha un crollo e vuole andarsene | “Sto impazzendo”

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Nella notte nella Casa del Grande Fratello Vip 7 unaha avuto un vero e proprioemotivo. Stiamo parlando di una delle ultime entrate, la show-girl Milena Miconi, che tra le lacrime ha confessato ad altri concorrenti di sentirsi fuori contesto e di voler abbandonare la Casa in quanto sente di essere già arrivata al limite. A nulla è valso il tentativo di Antonino Spinalbese di rassicurarla, perché la Miconi ha dichiarato di stare. GF Vip 7, Milena Miconi ha un: “Non ce la faccio più” “Non posso andare avanti così, dico davvero. Mi mancano anche i miei figli, non ce la faccio senza vederli” si è sfogata Milena Miconi con alcuni coinquilini della Casa del Grande Fratello Vip 7. “Io non c’entro nulla in questo contesto, non c’entro nulla qui dentro. Ragazzi non riesco, ognuno è fatto a ...