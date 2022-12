GF Vip 7 | da fuori le grida contro Antonella Scatta la censura | ma Tavassi racconta tutto

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Giornata decisamente no per alcuni concorrenti del GF Vip 7. A farne le spese è stata adessoFiordelisi, che è stata attaccata dall’esterno della casa più spiata d’Italia. Poco prima ad essere stato coinvolto dalle urladalle mura era stato Edoardo Donnamaria. Quest’ultimo aveva avuto un avvertimento da un fan, che lo ha messo in guardia da Edoardo. Ma ora invece è toccato alla gieffina subire una critica, che certamente non l’ha potuta rendere felice.dal GF Vip 7Fiordelisi ha ascoltato una frase tutt’altro che piacevole. Tornando un attimo a Donnamaria, si è rivolto al fratello di Guendalina, dicendo in modo scherzoso: “Fratè, stai attento te, che se usciamo di qui ti ammazzo di botte”. E l’utente che ha caricato in rete il filmato ha commentato: “Mi pis*** ...

Libero Magazine

Alcune ore fa, qualche fan accanito del Grande Fratellosi è appostato nei pressi di Cinecittà per mettersi in contatto con i gieffini della Casa. Gf, urladalla Casa contro Antonella Fiordelisi Muniti di un megafono alcune persone hanno gridato contro la Fiordelisi , sminuendo Edordo ed elogiando invece Tavassi : In giardino in quel ...Urladal GF: "Antonella vergognati, Donnamaria pollo" "Antonella vergognati, Tavassi siamo tutti con te, Donnamaria sei un pollo" , hanno urlatodalla Casa del GF. Edoardo T. ... Gf Vip, fuori Charlie (finalmente) e Ginevra. Oriana furiosa Oriana Marzoli, bellissima vippona venezuelana, è uno dei volti più chiacchierati di questa edizione del Grande Fratello Vip. In questi mesi dentro la Casa più spiata d'Italia si è mostrata al pubblic ...Fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip, sono arrivate grida di insulti per la coppia formata da Fiordelisi ed Edoardo ed elogi per Tavassi.