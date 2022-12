Gb | governo Sunak vuole bloccare dl scozzese su riconoscimento di genere

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Londra, 22 dic. (Adnkronos) - Ildi Rishiminaccia diuna nuova legge che renderebbe la Scozia il primo paese del Regno Unito a introdurre un sistema di autoidentificazione per le persone che vogliono cambiare sesso. Westminster ha chiarito che prenderebbe in considerazione una "opzione nucleare" perl'approvazione del disegno di legge e ilsi è impegnato a "contestare vigorosamente" qualsiasi intervento del

EuNews

Il Regno Unito, tra continui cambi di, la crisi economica, le conseguenze della pandemia e ... Pare che Carlo e lo stesso Primo Ministro, Rishi, lo considerino come un momento unico per la ...Da Londra, intanto, fonti delTory di Rishihanno fatto sapere di avere dubbi sulla compatibilità della norma con la cornice costituzionale britannica . Evocando "preoccupazioni" e un ... L'ondata di scioperi che travolge il Regno Unito post-Brexit Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha nominato giovedì il consulente finanziario Laurie Magnus come nuovo capo dell’etica, un posto che era rimasto vacante da quando Christopher Geidt si era dim ...Londra, 22 dic. (Adnkronos) – Il governo di Rishi Sunak minaccia di bloccare una nuova legge che renderebbe la Scozia il primo paese del Regno Unito a introdurre un sistema di autoidentificazione per ...