Gasparri smonta le bugie della sinistra | “Non c’è nessuna ipotesi di condono nella manovra”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Quanti livori dasulladel centrodestra. Sono volate parole di fuoco, dai tempi tecnici ai contenuti, al. Mauriziofa il punto. Quante bufale sono volate dai dem. “Con lasiamo nei tempi giusti, si è votato per la prima volta il 25 settembre; il Governo è nato nel rispetto dei tempi istituzionali e la legge di bilancio è stata presentata non appena possibile. Si poteva fare di più – è il ragionamento del senatore di FI e vicepresidente del Senato-. Ma due terzisono destinati al caro energia per aiutare famiglie e imprese. Nonostante queste difficoltà, il 31 dicembre sarà approvata la, quindi siamo nei tempi giusti“.: “Sulc’è una bugia ...