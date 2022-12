Agenzia ANSA

... che tornano a crescere su base mensile (+2,6%) e ad accelerare su base annua (+29,4%), spinti in particolare dai rialzi dei prezzi della fornitura disul mercato interno.Ha chiuso in calo a 91,94 euro al MWh ilnaturale sulla piazza di Amsterdam, portandosi al livello più basso dallo scorso 24 maggio sull'attesa di temperature più miti per l'inverno. I contratti futures sul mese di gennaio hanno ceduto ... Gas: chiude in ribasso a 91,94 euro al MWh ad Amsterdam ... Chiusura in calo per le borse europee e per Piazza Affari, con il Ftse Mib che termina in ribasso dell’1,2% a 23.813 punti. Vendite soprattutto su Iveco ...Ha chiuso in calo a 91,94 euro al MWh il gas naturale sulla piazza di Amsterdam, portandosi al livello più basso dallo scorso 24 maggio sull'attesa di temperature più miti per l'inverno. (ANSA) ...