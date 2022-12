Gas | cala la domanda | giù i prezzi Bollette meno care già dal prossimo bimestre

(Di giovedì 22 dicembre 2022) L’effetto del calo del prezzo del gas potrebbe vedersi già sulle prossimeenergetiche. Lo afferma il presidente di Nomisma energia Davide Tabarelli parlando con LaPresse a proposito della riduzione del prezzo del gas e delaggiornamento – previsto per la fine del mese – delle tariffe da parte dell’Arera, l’Autorità di regolazione per energia, acqua, e rifiuti. Sul mercato olandese la quotazione del gas al TTF in mattinata ha toccato i 90 euro al Megwattora. “Possiamo – spiega Tabarelli – già avere un effetto sulaggiornamento” delle tariffe delledi luce e gas, perché “ci sarà un impatto anche sull’elettricità”. Il price cap – osserva il numero uno di Nomisma energia – è “un correttivo. Il tetto al prezzo del gas speriamo che non ci sia mai bisogno che si attivi. Serve per dare una ...

