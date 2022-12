Gangnam style compie 10 anni | che fine ha fatto Psy?

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Diecifa il mondo impazziva per il brano pop, interpretato dalla popstar sudcoreana. Pseudonimo di Park Jae-sang. La canzone divenne famosa anche per l’iconico balletto inscenato dallo stesso cantante nel videoclip, che in Italia fu reso famoso anche grazie ad una simpatica interpretazione del comico Gabriele Cirilli in Tale e quale L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

Prima dei quattro Oscar a Parasite , dell'esplosione del k - pop, del boom di Squid Game c'è stato. La popolare canzone del rapper sudcoreano Psy che festeggia i 10 anni di primato su YouTube: nel dicembre del 2012 fu infatti il primo video a superare un miliardo di visualizzazioni. ...Infatti Psy, il cantante di, nato il 31 dicembre 1977, in tutto il mondo ha 44 anni, ma secondo l'età coreana ne ha 46. Dal giugno 2023, però, entreranno in vigore le leggi che ... video più visti YouTube , Gangnam Style, miliardo visualizzazioni For the tenth anniversary of the Billion Views Club, Billboard breaks down how much cash the milestone can bring in for artists.video più visti YouTube, dieci anni fa Gangnam Style fu il primo video a raggiungere un miliardo di visualizzazioni su YouTube ...