Frattamaggiore | grande entusiasmo per il trenino della felicità

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Non solo auto, bici o motorini: qualcuno per le strade diavrà fatto caso ad un. Si tratta dell’iniziativa fa parte del cartellone nataliziocittadina ed è rivolta in particolare ai più piccoli. Anche oggi, dalle 17 alle 21:00, sarà possibile partecipare ad una corsa. Ilparte L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.