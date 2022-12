Fratelli d' Italia supera il 30% | il Pd è sotto il 16%

(Di giovedì 22 dicembre 2022) AGI - Quella di oggi si può considerare l'ultima Supermedia "vera e propria" di questo 2022, dal momento che nei giorni delle festività natalizie non verranno (verosimilmente) realizzati o pubblicati sondaggi. Il 2022 si chiude comunque con uno "scatto" di FDI che cresce di un punto in due settimane issandosi ben sopra il 30%. Chi ha perso consensi in quest'ultimo periodo sono invece, ancora una volta, Forza(-0,5%) e soprattutto il PD che scendeil 16% (-0,8). Tra le coalizioni, è interessante rilevare come il centrodestra valga, da solo, più della somma di centrosinistra, M5S e Terzo Polo (47,1% contro 46,9%). La prossima settimana vedremo, con il consueto bilancio di fine anno, chi sono i vincitori e gli sconfitti di questo 2022 ricco di eventi. SUPERMEDIA LISTE FDI 30,6 (+1,0) M5S 17,2 (=) PD 15,9 (-0,8) Lega 8,8 (=) Terzo ...

... a favore di tutti i dipendenti incon contratto nazionale gomma - plastica, in forza sia ... i partner conviventi e i figli, così come i genitori, oltre ae sorelle, se conviventi. Il ...Ad insistere per Gratteri invece sarebbero stati il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro e Giovanni Donzelli , entrambi esponenti diD'. La mancata nomina di Gratteri ha ...Tajani e Crosetto a Baghdad, insieme alla premier, per incontrare il contingente italiano: "Ci tenevo a ringraziarvi, a nome della nazione, per i sacrifici che fate". Poi il bilaterale con al Sudani: ...ROSETO – Sono in arrivo in questi giorni nelle case dei cittadini rosetani centinaia di avvisi di ingiunzione al pagamento da dell’Ente. <