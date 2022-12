Francia | vertice tra la Federazione e Deschamps | si cerca l’intesa sul rinnovo

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Nella prossima settimana è in programma un incontro tra il presidente della Federcalcio francese, Noel Le Graet e il ct della nazionale, Didierper discutere del futuro in vista del possibile prolungamento del contratto fino agli Europei del 2024. Lo ha annunciato lo stesso dirigente in un’intervista al quotidiano ‘Ouest France’: “Credo che risolveremo la questione a Guingamp, prima della fine dell’anno. Se non vuole restare, sarà un incontro molto breve. Se vuole restare, ci saranno discussioni un po’ più lunghe”, ha detto Le Graet. Secondo il quotidiano L’Equipe,potrebbe chiedere un prolungamento del contratto fino ai Mondiali del 2026, anche se sforerebbe con la scadenza dell’attuale presidente federale, fissata appunto al 2024. Interpellato su un possibile ricorso a Zinedine Zidane in caso di dimissioni di ...