Francia | sciopero dei treni fino a Capodanno | Natale a rischio per 200 mila viaggiatori

(Di giovedì 22 dicembre 2022)per circa 200francesi che devono viaggiare in treno. I controllori della compagnia pubblica d’Oltralpe Sncf hanno infatti indetto unodurante le feste natalizie che colpirà iad alta velocità Tgv. Secondo il preavviso didiramato dalla società, su 800che hanno già acquistato un biglietto per il fine settimana di, in 200rimarranno a piedi poiché iche circoleranno in questo periodo – fa sapere Sncf – saranno «appena due su tre». Per il portavoce del governo, Olivier Véran, «anon si sciopera». «Non rimetto ovviamente in discussione il diritto di, né il diritto dei ...

