Francia | incontro tra Deschamps e la federazione per il rinnovo

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Previsto untrae lafrancese a Guincamp: sempre più vicino ildel ct Didierè vicinissimo a rinnovare con la. A darne notizia il presidente della Federcalcio Noël Le Graët, che a Ouest-France ha detto che si vedrà con il ct la settimana prossima a Guincamp. Di seguito le sue parole. «Penso che troveremo l’accordo. Passeremo un momento insieme per riparlare di quel che è successo in Qatar e di come preparare Euro 2024. Se non vuole restare, sarà (un) molto breve. Se vorrà restare, ci saranno discussioni leggermente più lunghe. Se possibile concluderemo prima della fine dell’anno». L'articolo proviene da Calcio News 24.