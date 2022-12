Pianeta Milan

...- . Lo trovo a volte zidanesco. Nelle situazioni in cui eravamo in pericolo ha saputo tenere palla, temporeggiare e accendere il gioco. Ha sempre il tocco giusto e penso che lanon ...Una prestazione elogiata anche da Deschamps: 'Adrien ha già fatto ottime cose con la, in ...a riuscire ad una simile impresa durante la prima volta ai Mondiali si chiamava Christophe, ... Francia, Dugarry: “Incomprensibile che Giroud si sia fatto spostare così” A distanza di quattro giorni dalla finale del Mondiale, Christophe Dugarry fa ancora fatica a digerire la sconfitta della Francia ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...