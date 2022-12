“Francesca e Nino sono morti” Due fidanzati trovati senza vita in casa | 21 e 25 anni

Il Riformista

Due fidanzati della provincia di Messina,Calabrò eDi Dio, lui di Barcellona Pozzo di Gotto, lei di Montagnareale, sono stati trovati morti in una casa di Thornaby - on - Tees, comune della contea di North Yorkshire in ...Nel Regno UnitoCalabró si stava costruendo una nuova vita. Da Barcellona Pozzo di Gottosi si era trasferito ... La fidanzata,Di Dio, viveva ancora a Montagnareale, in provincia di ... Nino e Francesca trovati morti in Inghilterra, il dramma della giovane coppia siciliana: fermato un ragazzo We use technology such as cookies on our site to collect and use personal data to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. In Inghilterra due fidanzati ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...