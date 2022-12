Formigli dichiara guerra alla Meloni | cosa porta in studio

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Un'intera puntata dedicata a Giorgia. È questo il contenuto dello speciale di PiazzaPulita, in onda giovedì 22 dicembre su La7, dal titolo "Vincere". Corradoinfatti porterà ai telespettatori la storia della leader di Fratelli d'Italia e attuale premier. Ad anticipare il tema è l'account Twitter della trasmissione, dove si legge: "Tra i grandi della terra ora c'è anche colei che fino a qualche mese fa era il capo arrabbiato e antisistema dell'unica opposizione in Parlamento. Stasera a PiazzaPulita va in onda ‘Vincere', il docufilm che racconta e analizza l'ascesa del Governo". E ancora: "Una puntata speciale nel corso della quale, tramite i rege e le inchieste della redazione di Corrado, saranno approfonditi gli approcci di questo nuovo Governo". Ma non ...

