Formazioni ufficiali Reggina Inter | le scelte dei due allenatori

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Alle 18 di oggi andrà in scena l’amichevole tra. Ecco ledei dueper la sfida Ecco ledi(4-3-3): Ravaglia; Bouah, Loiacono, Gagliolo, Giraudo; Crisetig, Majer, Liotti, Ricci, Gori, Cicerelli.(3-5-1-1): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Bellanova, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lukaku. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Penultima amichevole per l'Inter prima del big match del 4 gennaio contro il Napoli al Meazza. La squadra di Simone Inzaghi è ospite della Reggina del fratello Filippo, attualmente ...