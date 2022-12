Formazioni ufficiali Hellas Verona-Bologna | amichevole invernale 2022

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ledi, sfidain programma allo stadio ‘Bentegodi’ di. La squadra di casa, ora allenata dal duo Zaffaroni-Bocchetti, ha pareggiato pochi giorni fa contro l’NK Istra, mostrando una condizione ancora approssimativa. Per i rossoblù si tratta invece di un ritorno in campo dopo la cancellazione del test contro il Gorica a causa della morte del loro ex allenatore Sinisa Mihajlovic. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 14:30 di giovedì 22 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.(3-5-2): Montipò; Dowidowicz, Hien, Gunter; Lazovic, Tameze, Hongla, Sulemana, Doig; ...

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Juventus (3 - 5 - 2): Szczesny; Gatti, Riccio, Huijsen; Soulé, Fagioli, Locatelli, McKennie, Kostic; Milik, Kean. Rijeka (3 - 4 - 3): Labrovic; Dilaver, Galesic, Vukcevic; Grgic, ...JUVENTUS : Szczesny; Riccio, Gatti, Huijsen; Soulé, Fagioli, Locatelli, McKennie, Kostic; Kean, Milik. All. Allegri RIJEKA: Labrovic, Galesic, Liber, Ampen, Vukecevic, Selahi, ... Juventus-Rijeka, le formazioni ufficiali: difesa inedita, doppio colpo per i croati Sono arrivate in questi minuti le formazioni ufficiali di Pordenone-Triestina, gara valida per la prima giornata di ritorno del girone A di Serie C con fischio di inizio alle ore ...Mister Zaffaroni opta per un centrocampo molto muscolare: da capire chi tra Tameze, Hongla e Sulemana agirà sulla trequarti Sono state rese note le formazioni ufficiali di Verona–Bologna, match amiche ...