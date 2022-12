Formazioni ufficiali Arenteiro-Atletico Madrid | Copa del Rey 2022 2023

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ledi, sfida valida per i trentaduesimi di finale dellaDel Rey. Ritornano le gareanche in Spagna, con la Coppa Nazionale che vede subito in campo la squadra di Simeone. Un avversario, quello odierno, almeno sulla carta soft. L’Arentiro infatti milita nella quarta divisione, ma queste manifestazioni ci hanno sempre regalato sorprese incredibili nel corso della loro storia. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 21:00 di giovedì 22 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in ...

Tuttosport

Alle 18.30 andrà in scena una partita amichevole tra Almeria e Lazio. Ecco ledei due allenatori Ecco ledi Almeria - Lazio. ALMERIA: Fernando; Pozo, Chumi, Babic, Akieme, Melero, Robertone, De La Hoz, Ramazani, El Bilal, Lazaro. LAZIO (...Sono state diramate ledi Reggina - Inter, che si affrontano in amichevole al Granillo alle 18. Nel derby col fratello Pippo, Simone Inzaghi ritrova Onana tra i pali. Linea difensiva con Skriniar, ... Diretta Reggina-Inter ore 18: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Calcio d'inizio alle 18. Tappa di avvicinamento per il ritorno del campionato, Romelu in campo dal 1’. Niente trasferta per Handanovic e Dumfries ...[themoneytizer id=”99064-6] La Lazio, tramite i propri canali social, ha reso nota la formazione ufficiale che scenderà in campo questo pomeriggio contro l’Almeria, in Spagna. Qui di seguito le scelt ...