(Di giovedì 22 dicembre 2022) Roma, 22 dic. (Adnkronos/Lab) -, azienda di riferimento a livello nazionale nella distribuzione di materiale elettrico con 160 punti vendita in 17 regioni e oltre 2200 dipendenti, dà il via alladi, progetto die lavoro giunto alla sua 18ª. Da oggi, fino al 31 gennaio, è possibile candidarsi; il processo di selezione è a cura di Gi Group, prima agenziana del lavoro. Si ricercano diplomate e diplomati, non necessariamente provenienti da un percorso formativo di una scuola tecnica o con conoscenze pregresse nel settore. Il progettoinizia con un corso in aula, sono previste 155 ore di lezioni ...

Il Tempo

Il Piano Welfare diItalia consente ai dipendenti di utilizzare il credito assegnato per ... cinema, teatro), recuperare spese sanitarie o coprire costi per istruzione,e sistemi ...... entrata a far parte della famigliaItalia nel 2019, ha rivoluzionato il concetto tradizionale di negozio trasformandolo in uno spazio dedicato all'approfondimento e alla. La ... Formazione, Sonepar Italia dà il via a nuova edizione di Accademia 2023 Roma, 22 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Sonepar Italia, azienda di riferimento a livello nazionale nella distribuzione di materiale elettrico con 160 ...