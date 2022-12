Fondi in Manovra per i pronto soccorso e per il piano oncologico? Schillaci promette e non mantiene

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Il ministero della Salute nonle promesse fatte al Parlamento. Nelle scorse settimane il ministro Orazio, intervenendo in audizione presso le commissioni Affari sociali e Sanità di Camera e Senato, si era impegnato a far approvare in legge di Bilancio l’anticipo al 2023 di un finanziamento in favore degli operatori deitotalmente assente dal testo oggi in discussione nell'aula di Montecitorio. La misura prevedeva in particolare l'anticipazione, dal 2024 al 1° gennaio 2023, dell’incremento di 200 milioni dell’indennità digià riconosciuta al personale della dirigenza medica e al personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale operante nei servizi di...

Il Riformista

...la legge di bilancio distribuiscea moltissimi piccoli enti e realtà territoriali di vario genere Nonostante la limitatezza delle risorse, anche quest'anno non manca, come in ogni, la ...Leggi ancheflop, approvato emendamento da mezzo miliardo: ma inon ci sono Cosa è lo scudo penale e perché non c'è più nella, via un'altra misura simbolo Governo Meloni ... Manovra flop, approvato emendamento da mezzo miliardo: ma i fondi non ci sono diventato un fondo che resterà negli anni. Tra le misure nella legge di bilancio il passaggio da 600 a 1500 euro: dal prossimo anno diventa permanente. In manovra compare infatti un aumento di risorse ...Il sottosegretario quindi, dopo otto ore dalla conclusione dei lavori sugli emendamenti alla manovra in commissione Bilancio annuncia ... nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo ...