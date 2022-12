Fondazione Cannavaro Ferrara | Galà Charity Night alla Mostra con 900 ospiti | raccolti oltre 100 mila euro

(Di giovedì 22 dicembre 2022) È andata in scenad’mare la sesta edizione dell’Fcf Gala?con 900100.000di raccolta fondi che verrà destinata a due importanti progetti benefici.È stata davvero una serata speciale all’insegna dell’intrattenimento e della solidarietà. Gli100per l’evento promosso d– serviranno per contribuirerealizzazione di due importanti finalità: restituirecittà di Aversa un luogo di aggregazione per i giovani ecittà di Napoli piazze da vivere più ...

ilmattino.it

... un Service del Cuore" che ha conquistato da subito laFerrara e l'interesse della nostra comunità. - continua sotto - L'Inner Wheel Club di Aversa ha dato inizio ad una ...... certificato disco d'oro (dati diffusi da FIMI/GfK Italia) e che contiene il sample di ''Je sto vicino a te' capolavoro di Pino Daniele , per devolverli allaFerrara per il ... Sorrisi e solidarietà, l'impegno della Fondazione Cannavaro-Ferrara per Napoli È andata in scena alla Mostra d’Oltremare la sesta edizione dell’Fcf Galà Charity Night con 900 ospiti e oltre 100.000 euro di raccolta fondi che verrà destinata a due importanti progetti benefici. È ...Aversa (Caserta) - L’Inner Wheel Club di Aversa, sodalizio internazionale, presieduto nel club aversano da Rossella Campanalunga, mantiene saldo il suo ...