Foggia | il presidente Canonico | 'Non cedo le mie quote | vogliono mettermi alle strette'

Calciomercato.com

... dato che i suoi membri indossavano elmetti e (a volte) giacche dimilitare, e alle partite ... a pochi metri da una che ritrae l'exGeorge Washington in abiti settecenteschi, e con un ...oltre che a numerose presenze dalla Puglia, come Lecce, Brindisi,, Taranto, Altamura, ... e del suoEnzo Cascella . "Lo sottolineo ancora - dichiara Cascella - il turismo sportivo è ... Foggia, il presidente Canonico: 'Non cedo le mie quote, vogliono ... Attraverso le colonne de L'Edicola del Sud il presidente del Foggia Nicola Canonico è tornato nuovamente a parlare delle voci circa il passaggio di proprietà del club rossonero: "Il Foggia e le mie qu ...Notizie Bari. Processo anche per Iaccarino e altre 11 persone. Per loro il processo inizierà il prossimo 15 marzo ...