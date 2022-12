Fiumicino | taniche di olio abbandonate sul porto canale | area ripulita

(Di giovedì 22 dicembre 2022)– Dopo la segnalazione fatta alla nostra redazione (leggi qui), il I° M.llo Davide Dottori della Capitaneria diha allertato l’Assessorato all’Ambiente del Comune per uno sversamento dimotore sulla banchina del Molo Nord, l’Tutela Ambientale si è immediatamente attivata interessando l’Autorità Portuale, competente in materia di rifiuti pericolosi. “L’Autorità Portuale ha subito chiesto la collaborazione dell’Amministrazione rendendosi disponibile a farsi carico delle spese di bonifica – afferma Paola Magionesi Presidente della Commissione Ambiente.” “Al di là delle competenze comunque l’Tutela Ambientale ha tempestivamente chiesto all’Ati di provvedere alla bonifica dell’e, grazie anche ai buoni rapporti intrattenuti con il direttore della società ...

