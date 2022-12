Firenze | l' ospedale pediatrico Meyer preso d' assalto ' Situazione critica' - Cronaca - lanazione it

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Non si arresta l'ondata di virus sinciziale, di influenza e, in parte, di Covid. Aggiunti due posti letto in rianimazione. 'Il personale sta lavorando in modo ...

Adnkronos

Non si arresta l'ondata di virus sinciziale, di influenza e, in parte, di Covid. Aggiunti due posti letto in rianimazione. 'Il personale sta lavorando in modo ...La piccola non ha riportato ferite ma è stata trasportata all'pediatrico Meyer di, dove è trattenuta in osservazione. Controradio news - 'Apprendiamo con grande dispiacere della ... Influenza australiana e virus sinciziale, ospedale Meyer di Firenze preso d'assalto Tre urologie all’ospedale di Terni: una a conduzione ospedaliera condotta da Alberto Pansadoro, la clinica urologia ad indirizzo oncologico diretta da Ettore Mearini e la terza ...Non si arrestano l’ondata di virus sinciziale, di influenza e, in parte, di Covid. Aggiunti due posti letto in rianimazione. "Il personale sta lavorando in modo encomiabile" ...