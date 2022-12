Firenze | a Careggi nasce la Family Room McDonald - Cronaca - lanazione it

(Di giovedì 22 dicembre 2022) L'obiettivo, come spiegano il presidente della Fondazione Nicola Antonacci e la vicepresidente Luisa Adami, è "tenere la famiglia vicina quando la cura è ...

LA NAZIONE

L'obiettivo, come spiegano il presidente della Fondazione Nicola Antonacci e la vicepresidente Luisa Adami, è "tenere la famiglia vicina quando la cura è ..."Grazie alla Fondazione per l'infanzia Ronald McDonald Italiaha una nuova Family Room nella maternità di- ha detto Sara Funaro, Assessore al Welfare del Comune di" che ... Firenze, a Careggi nasce la Family Room McDonald - Cronaca ... È morto all'ospedale fiorentino di Careggi l'autista, un uomo, rimasto gravemente ferito questa mattina in un tamponamento ai danni di un mezzo pesante sull'Autopalio, la Siena-Firenze… Leggi ...Il tragico incidente lungo il Raccordo Autostradale “Siena Firenze” quando la sua vettura si è schiantata contro un autocarro incendiandosi ...