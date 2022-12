Fiorello rivela in diretta a Viva Rai 2 | “Mara Venier ha il Covid”

Leggi su fattidigossip

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Nel corso della puntata di oggi, 22 dicembre 2022, diRai 2ha letto inun messaggio arrivato sul suo cellulare da. La conduttrice si è complimentata con l’amico per il suo show che va in onda ogni mattina sulla seconda rete, e gli ha confessato che in questi giorni le sta tenendo compagnia trovandosi costretta a casa con il: “Amore mio, anche io ti guardo e mi tiri su il morale. Me so’ beccata il”, ha scrittonel messaggio. “Scusa(…) Sta cosa che io leggo le cose insubito”, ha risposto lo showman siciliano, rendendosi conto di aver letto un messaggio privato. Una piccola gaffe con la qualeha annunciato ...