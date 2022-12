Fiorello ha ragione | Selvaggia Lucarelli | la frase che irrita Milly Carlucci

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 dicembre 2022) L'esplosiva intervista dial Corriere della Sera non è passata affatto inosservata.ha commentato alcune delle dichiarazioni della conduttrice di Ballando con le Stelle nelle sue storie Instagram. In particolare il passaggio su. Laha risposto allo showman che, da grande appassionato del programma, ha criticato il regolamento piuttosto confuso, fatto di mancate eliminazioni e ripescaggio., allora, ha spiegato che la gara tra gli eliminati alla vigilia della finale c'è sempre stata nella storia di Ballando con le Stelle., però, ha datoallo showman siciliano: "Sulle opinioni non mi pronuncio ...