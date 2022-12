Fiorello fa sentire la canzone di Giorgia per Sanremo Chiama Amadeus | Hai fatto un casino

Gazzetta del Sud

A prescindere se era tutto o in parte combinato, stamattina a Viva Rai 2 è successa una cosa che potrebbe comunque far scoppiare una enorme polemica. A un certo punto, ha fattopochi secondi del brano che Giorgia porterà a Sanremo (o almeno così è stato presentato dallo showman in trasmissione) e che la cantante gli aveva inviato su Whatsapp per ...... 'In seconda serata inviteremo i capigruppo dei partiti dell'opposizione pertutte le voci',... Quest'ultima nel mirino dopo il caso 'Viva Rai2' che ha coinvoltoe dopo la scelta di Papa ... Fiorello fa sentire la canzone di Giorgia per Sanremo. Chiama ... Fiorello fa uno 'scherzo da prete' al pubblico facendo sentire un pezzo del brano di Giorgia per Sanremo 2023.Fiorello scende in campo in difesa di Cristina D'Avena. La cantante è stata messa sotto accusa dai social perché canterà alla festa dei 10 anni di Fratelli ...