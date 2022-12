Finalmente si sblocca la Roma-Latina | ecco la svolta

Leggi su iltempo

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Dopo venti anni di discussioni, progetti naufragati, contenziosi infiniti, ricorsi e controricorsi, i lavori per la costruzione dell'autostradapotrebberoprendere il via a breve. Are una situazione che sembrava ormai compromessa definitivamente è stato un emendamento alla manovra economica proposto dalla deputata leghista Giovanna Miele, approvato la scorsa notte dalla Commissione Bilancio della Camera, il quale prevede la nomina di un commissario straordinario cui spetterà il compito far progredire quanto più velocemente possibile l'iter per l'avvio dei lavori. Lavori che, secondo le prime stime, potrebbero iniziare già all'inizio del 2024, mettendo così fine ad un'attesa lunga oltre un ventennio per quella che è da sempre considerata un'opera assolutamente vitale per il pieno sviluppo ...