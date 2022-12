Filumena Marturano 2022 | il bacio di Gallo e Scalera è stato tagliato VIDEO

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Una delle sequenze più intense di, nuova versione della commedia di Eduardo De Filippo, era quella deldi Vanessae Massimiliano. In montaggio però quella scena è stata tagliata anche se Il Corriere del Mezzogiorno è riuscito a immortalarlo in una sorta dibackstage durante le riprese. Peccato però non averlo potuto guardare nel film perché avrebbe aggiunto pathos a un prodotto davvero entusiasmante. La scena vedevasalire le scale della chiesa, dopo una vita fatta di sofferenze, per sposare l’amore di una vita. C’era ad aspettarla Dummì e tra i due scattava la passione, con unche aveva strappato commozione anche al cast presente sul set ...

Vive a Roma ed è un attore affermato, con una carriera importante che lo ha visto calcare set come quelli di L'amica geniale , Call My Agent e. Attivo anche a teatro , vanta ...Natale in casa Cupiello torna in tv Dopo il successo dell'altra sera di Rai Uno con '' torna sul piccolo schermo il grande classico di 'Natale in casa Cupiello', nata come opera ...Sei curioso di vedere la Filumena Marturano di cui tutti parlano Non perdere tempo e guarda questo film tv di grande successo su RaiPlay.«Ora Giorgia è squalificata». Irrompe così la voce di Amadeus nello studio della trasmissione condotta da Fiorello, "Viva Rai2". Tra i presenti è calato ...