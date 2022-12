Fifa | «Accesso indebito in campo dopo la finale Mondiale»

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Il comunicato dellasu quanto accaduto al termine di Argentina-Francia,del2022 in Qatar Laha pubblicato un comunicato ufficiale su quanto accaduto al termine dellatra Argentina e Francia, con alcune persone che sono entrate senza autorizzazione sul terreno di gioco. COMUNICATO – «A seguito di una verifica, laha stabilito come alcuni individui abbiano avutoaldi giocola cerimonia di chiusura dello stadio di Lusail il 18 dicembre. Verranno prese le opportune misure interne». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tuttosport

Il comunicato dellasu quanto accaduto al termine di Argentina - Francia, finale del Mondiale 2022 in Qatar Laha pubblicato un comunicato ufficiale su quanto accaduto al termine della finale Mondiale tra Argentina e Francia, con alcune persone che sono entrate senza autorizzazione sul terreno di gioco. ...... il torneo a premi che darà la possibilità agli appassionati di EA Sports23 di affrontarsi. ... a partire dal 22 dicembre 2022, ottenendo così l'alle Open Qualifiers. Al termine di ogni ... Salt Bae in campo, arriva l'ammissione della Fifa: "Accesso indebito" La FIFA, tramite una nota del suo portavoce, ha fatto sapere che verranno presi dei provvedimenti dopo l'ingresso in campo di alcune persone al termine della finale del Mondiale tra Argentina ...Sony Interactive Entertainment Italia e Melagoodo hanno presentato ufficialmente la nuova edizione della FIFA 23 Winter Cup, il torneo a premi che darà la possibilità agli appassionati di EA Sports FI ...