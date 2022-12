Fidanzatini siciliani trovati morti in un appartamento nello Yorkshire | fermato il presunto assassino

(Di giovedì 22 dicembre 2022) E’ un giovane di sesso maschile il 21enne arrestato dalla polizia britannica nelle scorse ore nell’ambito della indagini sulla morte di Nino Calabrò e Francesca Di Dio, i due fidanzatisenza vita in undi Thornaby-on-Tees,, in Inghilterra settentrionale. Lo hanno precisato alla Bbc gli investigatori locali della Cleveland Police, aggiungendo che ilè sospettato di omicidio e resta al momento detenuto in custodia cautelare. Le fonti britanniche sottolineano che i cadaveri delle vittime sono statinel primo pomeriggio di ieri. E che la polizia ha lanciato un appello a qualunque testimone possa aver notato alcunché di sospetto fra le 10 e le 11 del mattino di vicino all’abitazione, ubicata nell’edificio di un ...

Calabria Live

E' un giovane di sesso maschile il 21enne arrestato dalla polizia britannica nelle scorse ore nell'ambito della indagini sulla morte di Nino Calabrò e Francesca Di Dio, i due fidanzatitrovati senza vita in un appartamento di Thornaby - on - Tees, nello Yorkshire, in Inghilterra settentrionale. Lo hanno precisato alla Bbc gli investigatori locali della Cleveland Police, ...E' un giovane di sesso maschile il 21enne arrestato dalla polizia britannica nelle scorse ore nell'ambito della indagini sulla morte di Nino Calabrò e Francesca Di Dio, i due fidanzatitrovati senza vita in un appartamento di Thornaby - on - Tees, nello Yorkshire, in Inghilterra settentrionale. Lo hanno precisato alla Bbc gli investigatori locali della Cleveland Police, ... PONTE: SOLO LA SICILIA RISPARMIEREBBE 6,5 MLD L’ANNO (QUANTO COSTA L’OPERA) Due fidanzati della provincia di Messina, Nino Calabrò e Francesca Di Dio, lui di Barcellona Pozzo di Gotto, lei ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...