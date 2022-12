(Di giovedì 22 dicembre 2022)diai. Il 26 dicembre, 1 e 2 gennaio, cittadini e turisti potranno visitare ie iche rimarranno aperti in via straordinaria per le. Torna domenica al museo Nel giorno di, inoltre, tornerà #domenicalmuseo, l’iniziativa del ministero dellache consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, neie nei. Lesi svolgeranno nei consueti orari di apertura, su prenotazione dove previsto. Nel corso del 2022 gli accessi registrati sono stati 1.879.597 riferisce una nota del ...

Secolo d'Italia

...musei e i parchi archeologici statali che rimarranno aperti in via straordinaria per le. Nel giorno di Capodanno, inoltre, tornerà #domenicalmuseo, l'iniziativa del Ministero della......delle Fate di Lamezia Terme - di cui è già stato reso noto il cartellone di eventi per le... il gruppo Canterini di Serrastretta, Coro Dialettale Madonna di Dipodi, Dorian Larende ... Festività di cultura, a Capodanno visite gratuite a musei statali e parchi archeologici