Ferrovia Roma Nord – La Lega | “Treni come carri bestiame | proporremo a Salvini il commissariamento

(Di giovedì 22 dicembre 2022) “Le immagini che ci giungono ormai quotidianamente dalla’ sembrano provenire da paesi del terzo mondo, ma arrivano in realtà dalla periferia della Capitale, da stazioniquella di Saxa Rubra dove, a causa delle tantissime corse soppresse, convogli stracarichieffettuano le fermate senza che i pendolari riescano in alcun modo a salire a bordo. Questi ultimi quindi, esasperati e stravolti, sono costretti ad aspettare anche più di un’ora davanti ai binari per riuscire a recarsi a scuola o a lavoro“. Lo scrive in una nota il consigliere regionale del Lazio della, Daniele Giannini. “Una situazione che ha dell’incredibile e dell’intollerabile allo stesso tempo – prosegue – che è peggiorata ancor di più ...

Canale Dieci

Per noi rappresenta una priorità e la porteremo molto presto all'attenzione del Ministro Salvini, affinché possa valutare, con tutte le disamine del caso, di prendere in carico la- ...... alimentato anche dalle posizioni rinunciatarie del Ministro Salvini verso investimenti prioritari per la vita della nostra regione, come laPescara -, su cui non registriamo alcuna ... Treni della ferrovia Roma-Nord come carri bestiame: proposto il commissariamento della tratta "Prosegue intensamente e con un piglio diverso, quello del fare, il lavoro impostato sulle principali direttrici ferroviarie e stradali per conseguire quei risultati su cose di cui si parla da decenni ...“Le immagini che ci giungono ormai quotidianamente dalla Ferrovia ‘Roma Nord’ sembrano provenire da paesi del terzo mondo, ma arrivano in realtà dalla periferia della Capitale, da stazioni come quella ...