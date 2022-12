Federico alla fine si è arreso | dopo il massacro ha lasciato Uomini e Donne

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 22 dicembre 2022) E pensare che sono le persone che lavorano nella redazione dia scegliere i tronisti da piazzare sul trono, non piombano sulla poltrona rossa per caso. Come sarebbero trattati se non fossero scelti da Queen Mary? Una domanda più che lecita visto quello che è stato il trattamento riservato aDainese che potrà avere avuto mille difetti ( magari nel dietro le quinte ha anche fatto qualcosa che non non sappiamo) ma forse l’avversione nei suoi confronti è stata un pelino esagerata. Lo diciamo non perchè le anticipazioni dihanno rivelato cheil tronista ha deciso di lasciare il programma, ma per quello che è stato mostrato ieri. La puntata didel 21 dicembre è stata la ...