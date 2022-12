(Di giovedì 22 dicembre 2022) 'E' stato un, ma guardiamo avanti. Nel 2023 il nostro impegno sarà rivolto alle Olimpiadi: per quanto riguarda la preparazione, le qualificazioni, la ricerca dei materiali'. Il ...

La Gazzetta dello Sport

Il presidente della, Cordiano Dagnoni, ha aperto così il Giro d'Onore 2022 tenuto oggi a Cassano d'Adda, nella splendida cornice del Castello Visconteo, con uno sguardo verso il futuro, ...Il presidente della, Cordiano Dagnoni , annuncia così il programma di lavori per il ... Leggi anche Filippo Ganna, undell'ora figlio di Montichiari La 'Cittadella dello sport' di ... Federciclismo, record di 130 medaglie (64 dalle donne). Dagnoni: “Anno fantastico” Da Ganna a Viviani, da Balsamo a Longo Borghini e al quartetto rosa campione del mondo, non mancava nessuno al Castello Visconteo di Cassano d’Adda. Il presidente del Coni, Malagò: “Siamo particolarme ..."Il 2022 ci ha portato 130 medaglie. Un numero che va oltre ogni più rosea aspettativa. Volevamo le tre cifre dopo le 97 del 2021, ma non avremmo mai pensato di vincere così tanto. (ANSA) ...