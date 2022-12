Fabio Rampelli | il candidato “eterno incandidabile”

(Di giovedì 22 dicembre 2022) E’ uno sfogo, quello di, vicepresidente della Camera e uomo solido e storico della destra romana e dunque di Fratelli d’Italia. Ma è anche un j’accuse, quello compar... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

la Repubblica

Dichiarazione ben accolta da, esponente di peso di Fdi e vicepresidente della Camera. 'Prendo atto con soddisfazione delle dichiarazioni dell'Ad di ItaLazzerini - ha detto - ...Con il partito all'apice proprio nella sua città,è il grande escluso di Fratelli d'Italia. Si perchè se Giorgia Meloni alle ultime elezioni politiche ha portato FdI ad essere il primo partito a Roma trascinando la coalizione alla ... Rampelli eterno escluso: "Candidato ogni volta ma soltanto per tre ore" Il Consiglio dei Ministri ha approvato un dpcm per velocizzare la cessione di Ita Airways. Le novità Il governo accelera sul dossier Ita Airways. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un dpcm che sos ...Escluso dal governo e dalla corsa alla presidenza della Regione come accade da circa dieci anni: dal Campidoglio alla Pisana tutte le mancate candidature del capo dei Gabbiani ...