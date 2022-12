F1 | Ricciardo punta il 2024 | “Alonso esempio motivante | anno sabbatico per ricaricare le batterie”

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 dicembre 2022) L’ex pilota della McLaren, Daniel, non prenderà parte al Mondiale 2023 di Formula 1 poiché non ha trovato un sedile libero che potesse dargli una nuova chance. L’australiano, però, pensa già al futuro e spera di seguire le orme di Fernandoper tornare il prima possibile nel circus automobilistico più importante del mondo, come dichiarato a ‘ceash.net’: “Per me c’è unmoltocome quello di. Spero che la mia assenza possa essere più ‘vera’ rispetto alla sua, visto che nei due anni di assenza ha corso in altre categorie. Utilizzerò questa pausa perle, sono convinto di aver preso la giusta decisione per poi rientrare nel. L’mi farà tornare ...