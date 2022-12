F1 | la nuova Ferrari sarà presentata il 14 febbraio

(Di giovedì 22 dicembre 2022)amore a prima vista? La battuta viene spontanea visto quanto è ormai ufficiale e riguarda la. La scuderia di Maranello ha annunciato, infatti, che il 14svelata lavettura che prenderà parte al Mondiale 2023 di F1. Il progetto 675 avrà il solito obiettivo: riportare l’iride visto che sugli ultimi campionati vinti dalla Rossa c’è non poca polvere. Il pensiero va naturalmente ai successi con il finlandese Kimi Raikkonen del 2007 (ultimo pilota a riuscirci) e al 2008 quando il team del Cavallino Rampante primeggiò nella graduatoria dei costruttori. Nel giorno degli innamorati ciil vernissage e la curiosità è tanta non solo per le forme dellamacchina, ma anche per come il tuttogestito. L’arrivo del ...

La Gazzetta dello Sport

...svelata in concomitanza con la festa dedicata agli innamorati - si legge nel comunicato della- . Numero di progetto 675 - mentre il nome ufficiale deve ancora essere deciso - , la...Un concerto ad hoc dedicato al suoalbum MY XMAS . Non mancheranno anche le hit che hanno ... Queste le prossime date 22/12 Maranello - Auditorium Enzo27/12 San Marino - Teatro Titano ... Nuova Ferrari F1, c'è la data: presentazione il prossimo 14 febbraio Il giorno di San Valentino, martedì 14 febbraio, sarà presentata la nuova Ferrari per la stagione 2023. Ancora segreto, come da tradizione, il nome della Rossa che sarà guidata da Charles Leclerc ...La monoposto Ferrari per la stagione 2023 della F1 verrà svelata il ... Numero di progetto 675 - mentre il nome ufficiale deve ancora essere deciso -, la nuova vettura prenderà parte alla 73esima ...