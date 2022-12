F1 | Ferrari | la nuova macchina sarà presentata il 14 febbraio

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Lapresenterà il prossimo 14la monoposto che proverà a riportare il Mondiale in Italia dopo 16 anni. Lo annuncia la scuderia di Maranello con una nota sul proprio sito ufficiale: “un San Valentino speciale per tutti i tifosi della Scuderia: la monopostoper la stagione 2023 verrà infatti svelata in concomitanza con la festa dedicata agli innamorati. Numero di progetto 675, lavettura prenderà parte alla 73esima edizione del campionato del mondo di Formula 1 eaffidata ancora una volta a Charles Leclerc e Carlos Sainz, al terzo anno da compagni di squadra”. Il nome ufficiale della monoposto deve ancora essere deciso. La speranza è che possa essere unaabbastanza competitiva per lottare per il titolo iridato. ...

