Eva Kaili resta in carcere | respinta la richiesta del braccialetto elettronico

(Di giovedì 22 dicembre 2022)inEva. All’ex vicepresidente del Parlamento Europeo coinvolta nell’inchiesta belga per corruzione è stato negato il. Una misura alternativa alche era stata avanzata dai legali al termine dell’udienza alla camera di consiglio al tribunale di Bruxelles. “Abbiamo chiesto che la signorapossa essere sottoposta al regime di sorveglianza elettronica” aveva detto gli avvocati Andrè Rizopoulos e Mihalis Dimitrakopoulos.è detenuta dal 9 dicembre scorso, fermata in flagranza nell’inchiesta sulle mazzette che sarebbero state pagate dal Marocco e dal Qatar per influenzare le decisioni dell’Eurocamera. Destituita dalla vicepresidenza del Parlamento, a inguaiare la donna è stato il ruolo del suo ...

"Collabora attivamente e contesta tutte le accuse di corruzione". Non è mai stata corrotta". Per l'ex Vicepresidente del Parlamento Europeo, è stato chiesto il regime di sorveglianza con l'uso del braccialetto elettronico. Proprio a casa di Giorgi, che è anche la casa di Kaili, gli investigatori hanno trovato 150mila euro in contanti. Altri 600mila erano in una valigia.